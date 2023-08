Tchad : le projet ambitieux d'un complexe sportif et multimédia lancé à N'Djamena

Ce projet d'envergure, porté par le Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, marque une avancée majeure dans la promotion de l'activité physique, du sport et de la culture numérique au sein de la communauté locale.



Le complexe prévoit la construction d'installations sportives de haut niveau, comprenant un terrain de basket, un terrain de tennis ainsi qu'un grand gymnase polyvalent. En parallèle, il intègre une approche moderne en proposant une salle d'étude informatique pour encourager l'apprentissage numérique et un espace de détente équipé pour répondre aux besoins des résidents du quartier.



La cérémonie de pose de la première pierre a été honorée par la présence distinguée du délégué général de la ville de N'Djamena ainsi que du maire de la commune concernée.