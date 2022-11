Tchad : le projet de centrale solaire photovoltaïque Djarmaya Solar se précise

Le projet Djarmaya Solar comporte quatre phases : la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de la centrale solaire photovoltaïque de 32 Mw.



Le financement et le montage contractuel et financier de ce projet impliquent plusieurs partenaires, en l'occurrence la BAD, le PROPARCO (Groupe AFD) et le Fonds international pour l'Afrique émergent (EAIEF), prêteurs séniors. Ils interviennent à hauteur de 36,7 millions d'euros tandis que l'Union européenne et le PIDG TAF interviennent avec des prêts concessionnels dont les montants s'élèvent respectivement à 6,35 millions d'euros et 1,5 millions d'euros.



Le niveau de l'enveloppe globale mobilisée par ces différents partenaires pour le financement du projet est de 44,55 millions d'euros, soit 31,185 milliards de Franc CFA.



La construction et l'exploitation de la Centrale solaire photovoltaïque seront réalisées par la Société Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), une société de droit Indien.



La société Djarmaya CDEN Energy (Société de gestion du projet) a conclu un contrat d'achat d'électricité au terme duquel, elle s'engage à vendre l'électricité produite à la Société nationale d'électricité (SNE) sur une période de 20 ans à l'issue de laquelle la centrale solaire sera rétrocédée à l'État tchadien. La SNE achètera l'electricité auprés de Djarmaya CDEN Energy à 68 FCFA/KWh.



La Banque société générale Tchad (SGT) a accepté d'émettre une lettre de crédit en faveur de la Société Djarmaya CDEN Energy, en garantie de certaines obligations de paiement de la SNE.



Les montants en principal payés par la banque SGT ainsi que les intérêts courus sur lesdits montants devront être remboursés par la SNE. Le FAD a accepté de fournir à ladite banque une garantie devant couvrir l'obligation de remboursement à la charge de l'État.



Cet accord vient ainsi préciser les modalités selon lesquelles l'État tchadien remboursera au FAD toutes les sommes payées par ce dernier au titre de la garantie. Aux termes dudit accord, l'État tchadien s'engage à rembourser immédiatement au Fonds tout montant payé par celle-ci au titre de la garantie, indemniser le Fonds et le tenir indemne contre toute responsabilité, toutes actions, poursuites, réclamations, pertes, dommages, coûts et dépenses engagés, subis ou encourus, directement ou indirectement par le Fonds dans le cadre de la garantie.