Tchad : le projet de développement de la filière viande en voie de concrétisation au Logone Occidental

C’est le gouverneur de la province du Logone Occidental, Bachar Ali Souleymane qui a présidé cette rencontre qui a eu lieu dans la salle de réunion du gouvernorat de Moundou. Il a été question de faire la restitution de l’étude prospective de besoins en énergie, et identifier les sites potentiels pour implémenter la zone industrielle spéciale de Moundou.



Selon Abdelaziz Hassane Arabi, directeur de partenariat de ARISE, les objectifs visés par le projet sont entre autres, le développement des opportunités de valeur ajoutée à partir de l'importante qu’offre le bétail du Tchad, l’augmentation des possibilités d'emploi pour les groupes ruraux, en particulier les jeunes et les femmes, contribuer au développement de l'économie rurale du pays, et enfin, convaincre des investisseurs dans le but de développer des activités industrielles multi sectorielles. Il y a notamment la production, ainsi que la transformation de la viande et des sous-produits et les produits laitiers, en vue d’augmenter les capacités de production et les exportations.



Le gouverneur de la province du Logone Occidental a qualifié de très important ce projet pour sa province et a invité tous les acteurs à faciliter la tâche, chacun en ce qui le concerne, pour que les travaux démarrent le plutôt possible, pour le plus grand intérêt de tous. ARISE SEZ est un joint-venture entre le Groupe Olam&Africa Finance Corporation qui a développé un savoir-faire reconnu dans la mise en œuvre et la gestion d’infrastructures permettant le développement des filières agricoles en Afrique, ainsi que la création des zones industrielles spécialisées.



Il a été sollicité par l’Etat tchadien pour investir dans ce domaine. Le Groupe OLAM international Limited détient actuellement 60% du capital social de la Coton Tchad SN.