Tchad : le réchauffement climatique impacte sur le calendrier agricole

L’évolution climatique imprévisible impose un cycle de production, en décalage du calendrier agricole, avec lequel les agriculteurs doivent désormais s'accommoder, ce qui conduit à un retard d’approvisionnement des produits sur le marché. En effet, les semences sont sensibles aux caprices pluviométriques.



Cependant, selon certains agriculteurs interrogés, ce phénomène de décalage du calendrier agricole touche « certaines cultures, notamment arachides, sésames, courges pour ne citer que ceux-là. Ces dernières sont vulnérables au réchauffement climatique, et cela impacte sur leur l'approvisionnement au marché », disent-ils.



Selon Almbaye, un jeune agriculteur à Mbikou, « généralement en ce moment, il y aura l'apparition de certains de produits d'agriculture sur le marché. Mais ce retard de pluviométrie risque de décaler l'approvisionnement, et joue sur l'importation de produits tels que les arachides et sésames », a-t-il déclaré.



Toutefois, selon les experts, les fortes canicules ont aussi une conséquence sur les calendriers agricoles. Ces dommages sont observés dans plusieurs provinces du pays. Cependant, le ministère de l'Agriculture est interpellé pour mieux équiper les agriculteurs à faire face au réchauffement climatique, qui cause ce décalage du calendrier de production agricole.



Phénomène naturel certes, mais il a toujours une possibilité, grâce à la diversification et alimentation de certaines zones en eau. Et seul l'État a les moyens d'aider les agriculteurs à faire face à ce phénomène.