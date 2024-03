Tchad : le renforcement des capacités des éleveurs au centre d'un atelier au Kanem

Le Secrétaire Général de la Province du Kanem, représentant le Gouverneur, Annour Djibrine Abdoulaye, a présidé ce jeudi 28 mars 2024 à Mao la cérémonie de l'atelier de restructuration et de renforcement des capacités organisationnelles, techniques et institutionnelles des fédérations provinciales des éleveurs membres de la confédération des organisations professionnelles des pasteurs et acteurs de la filière bétail au Tchad (COPAFID-Tchad), en présence du Président de COPAFID-TCHAD, Dr Ahmat Aboulfathi Ousman. Ce dernier a exposé les objectifs de l'atelier.



Pour le Secrétaire Général du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, l'organisation de cet atelier témoigne de l'importance que le Président de la République, le Général Mahamat Idriss Deby Itno, accorde au développement de l'élevage pastoral, considéré comme un pilier de la croissance économique durable. Il a également souligné que le projet vise à renforcer la résilience des pasteurs et des agropasteurs dans certaines zones de la province, ainsi qu'à renforcer les capacités des pays à répondre rapidement et efficacement aux crises ou aux urgences pastorales. Il a exhorté les participants à contribuer activement aux échanges.



Cet atelier, qui se déroulera sur deux jours, couvrira deux villes : Mao dans le Kanem et Abeché dans le Ouaddaï.