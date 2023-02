Tchad : le représentant des jeunes du Logone Occidental défend les aspirations de sa génération

Les jeunes de la province du Logone Occidental ont organisé le 31 janvier 2023 à Moundou, une cérémonie de présentation de vœux à leur représentant, Me Ndilhornom Banhoudel Osée.



La cérémonie a eu lieu en présence des représentants des jeunes des quatre départements que compte le Logone Occidental, à savoir le Dodjé, le Guéni, le N’gorkosso et le Lac Wey. Le représentant des jeunes, Me Ndilhornom Banhoudel Osée, dans sa prise de parole, a rappelé qu’en juillet 2022, pendant la mise sur pied du Comité de Gestion des Revenus Pétroliers affectés à la province du Logone Occidental, ils ont porté le choix sur sa modeste personne pour les représenter au sein dudit Comité.



Pour lui, ce choix n’est pas fait par clientélisme, ni par affinité, ni par corruption, mais c’est la volonté de placer l’homme qu’il faut à la place qu’il faut, et il dit mesurer l’ampleur de cette lourde responsabilité.



« Je suis conscient que la jeunesse logonaise fait face à nombreux défis. Ces défis sont liés au développement du potentiel de la jeunesse qu’il faut promouvoir. Ils ont trait à l’accès au marché du travail qu’il faut élargir et à la participation citoyenne qu’il faut renforcer à tous les niveaux » a souligné Me Ndilhornom Osée.



Ce dernier invite les jeunes à ne pas baisser la garde, en dépit de la difficulté de la situation politique, économique et financière que le Logone Occidental traverse. « Nous devons développer notre ingéniosité et innover sans cesse pour répondre, dans la mesure du possible, aux besoins croissants des milliers de demandeurs d’emploi ».



Le représentant des jeunes du Logone Occidental souligne enfin que l’importance des ressources naturelles et la qualité du capital humain de la province, confortent les convictions en un avenir prospère pour elle, et pour y parvenir, seul l’engagement inlassable et sans faille dans le travail acharné, créateur de richesse, procurera au Logone Occidental les bases solides de sa modernisation et de son développement. Ce qui pourrait se traduire en réalités concrètes et apporter des réponses adéquates aux attentes légitimes des jeunes, en termes de bien-être et d’épanouissement.



Le représentant des jeunes du Logone Occidental a terminé son propos en faisant un plaidoyer auprès du Comité de Gestion, pour que les aspirations des jeunes soient prises en compte.