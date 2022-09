Tchad : le retard est devenu la norme dans le milieu jeune

Le temps passe ne revient plus, dit un proverbe québécois, mais malheureusement la notion de ponctualité n'est pas ancrée dans la culture des jeunes tchadiens. Le retard est considéré comme mode de vie, avec des excuses mensongères telles que, « il y a embouteillage », « j'ai connu de crevaison », et biens d'autres phrases.



Le pire est justifié par l'heure africaine. Arriver en retard au travail, à l'école, aux lieux de culte, aux cérémonies de mariage ou de funérailles, reste une habitude chez les jeunes. Même si le rendez-vous est pris de manière consensuelle, le respect de l'heure demeure un mal qui a la peau dure à soigner en milieu jeune, quand bien même le temps, c'est l'argent, a-t-on tendance à chanter.



Aujourd'hui, la notion de temps est une maladie qui touche le monde sans exception, indique Gombo. Comment peut-on comprendre que nous sommes dans une ville où tout le monde vient en retard à l'école, au travail, au lieu de culte ? Ceux qui sont censés donner un bon exemple, sont dans la même corbeille. L'on se souvient qu’au ministère de la Femme et de la Protection de l'enfance, Amina Priscille Longoh a rappelé au respect de l'heure à ces agents.



Pourtant, le respect du temps fait partie du facteur de développement d'une nation. « Pour contrecarrer ce phénomène, il faut une prise de conscience car les excuses ne tiennent plus, vu que c'est les mêmes mensonges tout le temps », explique Jotham, enseignant et entrepreneur. Quant à Bilal, « le non-respect de l'heure est encouragé quelque part par ceux qui ne respectent pas l'heure.



L'on constate dans les cérémonies où on mentionne l'heure sur le billet d'invitation avec tout le programme, mais les organisateurs attentent très souvent la presse ou une autorité avant de commencer », souligne-t-il. Toutefois, il faut reconnaître que l'heure, c'est l'heure, c'est pourquoi la notion de temps doit être une culture et non une imposition.