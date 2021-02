Tchad : le retrait des cartes d'électeurs à compter du 26 mars 2021

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Dr. Kodi Bam Mahamat, a indiqué aujourd'hui que les citoyens pourront retirer leur carte d'électeur à compter du 26 mars 2021. Ils devront se rendre dans les centres de recensement pour le retrait de leur carte d'électeur, en vue d'exercer librement le droit de vote le jour du scrutin.



Le fichier électoral mis à jour compte désormais 7.288.203 électeurs.



"La participation à la gestion des affaires de la nation ou de la communauté reste un droit fondamental des citoyens consacré et garantie par la Constitution tchadienne et les instruments nationaux, sous-régionaux, régionaux et universels", a souligné Dr. Kodi Bam Mahamat.