Tchad : le secrétaire exécutif de l'ABN reçu à la Présidence

Au cours du sommet, Abdérahim Biremé Hamid a été reconduit au poste secrétaire exécutif de l’ABN pour un second mandat de 4 ans.



Les derniers travaux à savoir la conférence virtuelle des chefs et le conseil des ministres ont opté pour une reforme profonde de l’ABN qui totalise à ce jour 58 ans d’existence.



Abdérahim Biremé Hamid a rendu compte du niveau d’exécution des décisions prises par la conférence des chefs d’État et le conseil des ministres de l’ABN.



L’institution regroupe le Burkina-Faso, le Bénin, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad.