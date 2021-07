Tchad : le secrétaire général 1er adjoint du MPS en mission à Moundou

Le premier vice-secrétaire général du Mouvement patriotique du salut (MPS), Dago Yacoub, accompagné de quelques membres du bureau politique national, séjourne depuis ce 19 juillet à Moundou.



Arrivés à bord d’un avion, Dago Yacoub et sa suite ont reçu un accueil chaleureux de l’aéroport de Moundou jusqu’à leur logement. Ce sont des militants fortement mobilisés qui ont escorté la délégation. Elle s’est dans un premier temps rendue au siège du parti pour une petite concertation avant de tenir une réunion le soir avec les responsables provinciaux du parti.



Ce mardi 20 juillet, la délégation s’est rendue au siège du parti où elle a tenu une rencontre avec les membres du parti. Le chef de mission Dago Yacoub a, au cours de cette rencontre, restitué le dernier congrès du parti avant de rassurer les militants quant aux rumeurs qui affirment que le MPS est fragile après le décès du Maréchal du Tchad. Il a ensuite fait part des prochaines restructurations du parti aux militants.



Cette rencontre a été l’occasion pour les militants de la province du Logone Occidental de mettre sur la table les problèmes qui les divisent depuis un certain temps. Il s’agit de la destitution de l’actuel secrétaire général provincial demandé par certains militants et la contestation des membres du bureau politique national nommés récemment. Dago Yacoub affirme que sa mission n’est pas de régler un quelconque problème. Après avoir écouté les différentes parties, il a demandé aux uns et aux autres de se calmer et d’attendre les prochaines restructurations aux cours desquelles plusieurs décisions seront prises. La délégation séjournera à Moundou jusqu’au 23 juillet prochain.