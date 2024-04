Tchad : le secrétaire général de l'ONU lance un appel à l'approche du scrutin

Avant le premier tour de l'élection présidentielle au Tchad, prévu le 6 mai, le Secrétaire général exhorte toutes les parties prenantes nationales à travailler en faveur d’un processus électoral pacifique, inclusif, transparent et crédible.



Le Secrétaire général encourage les leaders politiques à s'abstenir de tout acte ou discours pouvant compromettre un processus pacifique, et à résoudre tout éventuel différend par le dialogue et à faire examiner à travers les voies légales établies toute plainte pouvant survenir.



Le Secrétaire général réitère l'engagement des Nations unies à continuer à soutenir le Tchad dans ses efforts pour construire un avenir pacifique et prospère.