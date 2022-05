Tchad : le secrétaire général de la province du Batha préside une réunion du CPA

Le secrétaire général de la province du Batha a présidé la réunion mensuelle du comité provincial d’action (CPA) du Batha, et de la présentation des activités de l'ONG Moustagbal.



L’objectif de cette rencontre est de faire le compte rendu des réunions précédentes, ainsi que la présentation au comité provinciale d'action, des activités de l'ONG Moustagbal qui intervient dans le domaine de la sécurité alimentaire, de l'éducation, et de l'environnement. Concernant la présentation du compte rendu, il en ressort les propositions de reformulation des phases pour améliorer le contenu et adopter le compte rendu.



Dans leurs présentations, le directeur général de l'ONG Moustagbal, Abdoulaye Beyine, le chef de projet dans le Batha, Khalil Maloum Ali et l'assistant du projet, Hamid Brahim, ont détaillé les activités de l'ONG, à travers ses différents projets dans le trois zones d'intervention à savoir : le Guera, le Salamat et le Batha.



Selon le directeur général, Abdoulaye Beyine, l'ONG Moustagbal offre des possibilités aux couches vulnérables, d'apprendre des métiers leur permettant de s'insérer dans la vie active. Dans le département du Batha Ouest, les villages bénéficient des activités de cette ONG.



Le secrétaire général de la province du Batha, Abdelaziz Maï Mahamat, représentant le gouverneur, a saisi l'occasion pour rappeler aux ONG certaines pratiques. Il a ensuite relevé la concentration des projets dans les zones bien déterminées, et dans d'autres zones de la province.



Abdelaziz Maï Mahamat a demandé aux ONG nationales et internationales implantées dans la province, de voir certains paramètres pour atteindre certaines zones qui sont aussi touchées par la sécurité alimentaire, dans le domaine de l'éducation et la santé.