Tchad : le secteur de l'or continue d’attirer les jeunes

À la recherche de moyens pour survivre, les jeunes sont prêts à affronter le pire. Beaucoup d'entre eux partent et ne reviennent pas. Par contre, d'autres rentrent les mains vides. Mais cela ne fait pas peur aux jeunes de se lancer dans cette mésaventure.



Selon Emmanuel, un jeune homme ressortissant de Kélo, qui garde encore le mauvais souvenir du temps passé au site d'or, « c'est un travail entre la mort et la vie. L'eau et la nourriture valent de l'or ».



« Tu peux te laver seulement deux fois ou trois fois dans le mois. J'ai fait plus d’un an, tout ce que j'ai gagné, fruit de mon travail, c’est un téléphone, une radio, quelques couvertures et des vêtements. Le reste de l'argent, j'ai payé mon retour avec. Dieu merci, une fois arrivée à Abéché, je me suis coiffé », explique-t-il.



Mais certains jeunes dépourvus pensent que le meilleur est d'aller à la recherche de l'or. Selon le témoignage de Mahamat Mounine, « plus de 5 jeunes habitants de Mandélia, une localité située à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Ndjamena, ont vendu tous leurs bétails, et ont promis aux parents qu'ils vont rentrer avec beaucoup d'argent ». Ce sont les conditions déplorables dans certaines localités du pays qui poussent les jeunes à embrasser la pire, à la recherche d’un travail stable.



Comment peut-on comprendre qu'à l’âge de 30 ans, beaucoup de jeunes sont encore dépendants financièrement de leurs parents ? Pourtant, la majorité des jeunes, à un certain âge, veulent une indépendance financière, tandis que d'autres pensent fonder une famille. Malheureusement, les conditions ne sont pas réunies. Si aujourd'hui, ces jeunes sont déterminés à travers le désert, à la recherche de l'argent, c'est qu'ils sont prêts aussi à sacrifier leurs vies.



Ce phénomène de l'orpaillage est la cause d'une mauvaise gouvernance. Même si ces jeunes n'ont pas de qualification, si les conditions de vie étaient réunies dans leurs localités, personne n'oserait les quitter pour se lancer dans le secteur de l'or. Par conséquent, les gouvernants doivent créer des conditions favorables à cette jeunesse, sinon beaucoup perdront la vie à la recherche de l'or.