Tchad : le seuil préoccupant de malnutrition est atteint et dépassé dans 16 provinces (OCHA)

La situation nutritionnelle demeure préoccupante dans la plupart des provinces des zones sahélienne et saharienne, selon un rapport de situation du bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA).



Sur le plan national, l'on note une prévalence de la Malnutrition Aiguë Globale (MAG) de 10,9% dont 2% sous la forme sévère (MAS). Selon la classification OMS, le seuil préoccupant de 10% est atteint et dépassé dans 16 provinces parnis lesquelles 7 ont franchi le seuil d’urgence de de15% : l’Ennedi Ouest (18,5%), Ennedi Est (17%), Bahr El Gazal (16,5%), Kanem (16,2%), Wadi-Fira (16,2%), Batha (16%) et du Salamat (15,5%), mentionne le rapport de situation du 15 juillet 2022.



Les enfants de 6 à 23 mois sont les plus touchés avec une prévalence de la MAG de 15,1%, et 3,6% d’enfants souffrant de MAS. Seulement 11,4% des enfants de moins de 6 mois sont exclusivement allaités au sein au niveau national. Environ 1 enfant sur 10 (11,5%) des enfants de 6 à 23 mois a une pratique d’alimentation minimum acceptable.



L'analyse des données d’admission des cas de malnutris aigus sévères pour la période de janvier à avril 2022 montre un dépassement des cas attendus, avec une couverture de 119 % (93 562/78 349). Cependant, certaines provinces comme Barh El Gazal, le Guera, le Kanem, le Lac, N’Djamena, le Ouaddai, le Salamat, le Sila, et le Wadifira ont dépassé largement les cas attendus pour la même période.



La crise alimentaire et nutritionnelle a conduit à la révision des cas de malnutrition attendus. Ainsi, nombre de personnes dans le besoin de prise en charge de la malnutrition passe de 1.9 million à 2.1 million. Les cas sévères augment de prêt de 40.000 enfants de moins de 5 ans et les cas modérés de prêt de 100.000 enfants de moins de 5 ans, précise l'OCHA.