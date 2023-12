Tchad : le site de Rig-Rig reçoit encore des déversements des hydrocarbures

Le site pétrolier de Rig-Rig, dans la province du Kanem, reste aujourd’hui un danger au quotidien, avec ces nombreux cas de déversements des hydrocarbures, sans qu’une solution définitive ne soit trouvée.



Le 17 décembre dernier, à 40 au Nord-Est de Ngouri, dans la province du Lac-Tchad, un autre cas de déversement a été signalé. Désormais, cette population n’a que les yeux pour pleurer, et ne sait à quel Saint se vouer.



Cette situation a obligé le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Abdelkerim Hanno a dépêché en urgence sur le terrain, une mission conduite par le secrétaire exécutif du Comité Technique National de Suivi et de Contrôle des Aspects Environnementaux des Projets Pétroliers, Hakim Djibril Ahmat, chef de mission et quelques techniciens, afin de constater ce qui s’est réellement passé le 17 décembre 2023.



« La situation est alarmante et grave sur le terrain. Nous sommes présentement sur le terrain et vous avez vu ce qui vient de se passer. Nous ne pouvons pas continuer à mette en danger la vie de nos concitoyens dans cette province tout le temps, sans que ne nous parvenions à trouver une solution à ces nombreux cas de déversements. A chaque fois que nous descendons sur le terrain, nous faisons toujours des recommandations liées à l’aspect environnemental, mais personne ne prend en compte et nous tendons maintenant vers les sanctions afin d’éviter à cette population en sécurité », déplore le chef de la mission.



Très remonté, le chef de mission fait comprendre qu’avec « la restauration des terres touchées, la sécurisation de la zone, il faut décaper dans un bref délai la zone touchée. Nous ne sommes pas loin de sanctions, car c’est de trop dans cette pipe de Rig-Rig. Nous avons travaillé plusieurs fois avec nos collèges de la SHT, afin que ces multiples déversements ne se répètent plus, mais, nous assistons au quotidien à la même situation. Il n’y a pas longtemps, nos techniciens ont demandé que cette pipe installée, sinon, il faut reprendre avec des nouvelles installations ».



Et Hakim Djibril Ahmat d’ajouter : « Sur le terrain, rien ne se fait concrètement pour décanter définitivement cette situation. Tant que rien ne se fait pour remplacer cette pipe, la situation de déversement évoluera à la merci de tous, et la question des aspects environnementaux restera sans une solution », mentionne le secrétaire exécutif du Comité Technique National de Suivi et de Contrôle des Aspects Environnementaux des Projets Pétroliers.



En dehors de la question de la protection de l’environnement, les changements climatiques, la biodiversité, la restauration des terres dégradées et bien d’autres, le département de l’environnement a également cette mission qui est celle de se battre pour éviter les pollutions et les déversements des hydrocarbures. Mais c’est le contrait qui se produit ces derniers temps sur le site de Rig-Rig, où il ne se passe pas un mois sans qu’on annonce un déversement des hydrocarbures.



Source : Page du ministère de l'Environnement