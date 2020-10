Tchad : le site internet de la Présidence de la République fait peau neuve

La Présidence de la République du Tchad va dévoiler dans les prochains jours un nouveau site Internet pour une meilleure expérience utilisateur. Alwihda Info vous explique les changements.



Parmi les principales nouveautés de ce site Internet : le changement en terme de structure est frappant et montre l'importance de respecter les normes actuelles (peu d'informations visibles en même temps pour aider l'utilisateur à naviguer de manière fluide).



Des couleurs et police de texte choisies avec plus de clarté et de sobriété sont mis en avant. Ainsi, par rapport à l'ancien site, l'on note une nette amélioration de l'expérience et de l'ergonomie grâce à une présentation plus claire et plus lisible.