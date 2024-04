Tchad : le sultan du Ouaddaï en campagne pour la paix et le vivre ensemble à Agourbo

Le sultan Abbaside du Dar Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahadi a animé ce lundi 22 avril 2024, un meeting populaire sur la paix et le vivre ensemble.



C'était au village Agourbo, localité située à 90 km au Sud-Est d'Abéché, dans la sous-préfecture de Mandjobok. A cette occasion, la population de cette localité a réservé un accueil chaleureux au sultan Cherif Abdelhadi Mahadi.



Au nom des fils de la localité, Nimir Ibrahim Idriss a remercié le Sultan pour cette initiative qui entre dans le cadre de la paix et du vivre ensemble. Il a saisi l'occasion pour sensibiliser la population, afin de voter pour le candidat de la Coalition pour un Tchad Uni, le général Mahamat Idriss Deby Itno, à l’élection présidentielle du 06 mai 2024.



Au nom des femmes, Madina Hassan a dit qu’elles ont un rôle important à jouer pendant la campagne présidentielle, pour la victoire du candidat de la Coalition. Le chef de canton Bardé, Hassan Ibrahim a souligné que la population de Mandjobok est connue pour sa générosité et son amour du prochain.



Pour sa part, le chef de canton Mandjobok, Abdelkhadir Youssouf a indiqué que son canton est parmi les plus peuplés et a beaucoup de villages dans la province du Ouaddaï. « Nous sommes ici en paix et nous œuvrons toujours pour la cohabitation pacifique », a-t-il ajouté.



Le sultan Abbaside du Dar Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahadi de son côté, a axé son intervention sur la cohésion sociale et la paix durable.



La question de l'éducation, de la santé de l'agriculture et de l'environnement n'a pas été perdu de vue par le sultan. Chérif Abdelhadi Mahadi a également invité les hommes à respecter les droits des femmes et des enfants. Enfin, le sultan a insisté sur la paix et la sécurité pour le développement du pays en général, et de la province du Ouaddaï en particulier.