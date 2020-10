Tchad : le taux d'enrôlement d'électeurs à 60,55% de l'objectif au Mayo Kebbi Ouest

La révision du fichier électoral biométrique au Mayo Kebbi Ouest a débouché sur l'enrôlement de 61.923 électeurs alors que la prévision est de 102.260 électeurs.



Dans un point de presse fait par le délégué de la CENI pour le Mayo Kebbi Ouest, Djikoldingam Dingamadji, l'opération d'enrôlement lancé le 1er octobre par le gouverneur Hassan Saline, conformément au chronogramme, donne le résultat de 60,55% de l'objectif dans les cinq départements du Mayo Kebbi Ouest et dans 18 communes que compte la province.



Au Mayo Dallah, 22.007 électeurs se sont enrôlés, soit un pourcentage de 50,49 % alors que la prévision est de 43 584.



Au Lac-léré, le travail réalisé est de 12.317 enrôlements, soit un pourcentage de 65,82% pour une prévision de 18.713.



Dans le département de Mayo Binder, l'enrôlement s'est déroulé à hauteur de 85,20% avec 8474 personnes qui sont enrôlées pour une prévision de 9946.



Dans le département de Gagal, la prévision était de 17.059, le travail réalisé est de 12.088 électeurs enrôlés pour un pourcentage de 70,85%.



Et enfin, au département de El-ouaya, la prévision se chiffre à 12.959 électeurs mais la réalisation est de 7.037 pour un pourcentage de 54,30%.



Tout ce résultat au Mayo Kebbi Ouest donne un résultat de 61.923 électeurs enrôlés pour un pourcentage de 60,55% alors que la prévision est de 102.260.



Le délégué de la CENI du Mayo Kebbi Ouest, Djikoldingam Dingamadji, fait savoir que le taux de couverture des centres de recensement est de 97,04% car 13 centres de recensement n'ont pas été couverts sur 438 (huit sont au Mayo Dallah et cinq au Lac-léré).



Djikoldingam Dingamadji déplore quelques difficultés qui ont été surmontées par la dynamique organisationnelle et stratégique de tous les acteurs impliqués dans cette révision du fichier électoral biométrique au Mayo Kebbi Ouest du 1er au 20 octobre 2020.