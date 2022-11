Tchad : le tribunal moral des journalistes, ODEMET, revitalisé

L’ODEMET est un organe d’autorégulation qui oriente et guide les journalistes dans le respect du Code d’éthique et de la déontologie. Il constitue un tribunal moral des pairs qui a pour objectif de rappeler à l’ordre les journalistes qui ne se conforment pas au Code d’éthique et de déontologie du métier, si nécessaire les mettre en demeure ou les sanctionner.



C’est pour éviter ces débordements, lourdes conséquences pour la liberté de la presse au Tchad, que ce manuel, comprenant le Code d’éthique et de déontologie et la grille de lecture, est conçu. Il est destiné aux journalistes qui doivent l’observer rigoureusement, dans l'exercice de leurs fonctions.



L'ODEMET est composé de 11 membres. Il est dirigé par un président en la personne de Laouro Gondjé.



Installant le bureau de l’ODEMET, le président de la HAMA; Abdramane Abdoulaye Barka Doningar, s’est engagé à apporter un soutien sans faille à l‘ODEMET. Il exhorte les journalistes à se soumettre à l’ODEMET afin de lui faciliter la tâche dans l’accomplissement de sa mission.



Par ailleurs, le président de la HAMA a fait appel aux partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement de l'ODEMET afin d’atteindre des objectifs de développement durable.