Tchad : les 13 entrants dans le gouvernement de Pahimi II

- Ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale : Mahamat Hamid Koua ;

- Ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration : général Idriss Dokony Adiker ;

- Ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale : Dr. Abdoulmadjid Abderahim ;

- Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat : Mahmoud Ali Seïd ;

- Ministre des Affaires foncières, du Développement de l'habitat et de l'urbanisme : Moussa Batraki ;

- Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation : Ali Weïdou ;

- Ministre du Pétrole et de l'Energie : Djerassem Le Bemadjiel ;

- Ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique : Mogna Djihoumta ;

- Ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale : Hissein Tahir ;

- Ministre du Développement touristique et de l'Artisanat : Mounira Hassaballah ;

- Ministre de la Culture et de la Promotion de la diversité : Ndougona Bakasse Réradjim ;

- Ministre secrétaire général du gouvernement chargé de la promotion du bilinguisme et des relations avec le Conseil national de transition (CNT) : Haliki Choua ;

- Secrétaire d'État à la Réconciliation nationale et au Dialogue : Djimadjibaye Datangar Aimé ;