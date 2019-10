Tchad : les Lycéens célèbrent leur journée et s’engagent pour le vivre-ensemble

Placé sous le haut patronage du ministère de l’Education nationale et de la Promotion civique, le Centre d’études pour le développement et la prévention de l’extrémisme (CEDPE), en partenariat avec le Programme des nations Unies pour le développement (PNUD), a organisé lundi 14 octobre 2019, la première édition de la Journée des Lycéens.



L’évènement, axé sur le thème de la lutte contre l’extrémisme violent en milieu scolaire, a eu lieu à N’Djari, dans le 8ème arrondissement de N’Djamena. Plusieurs diplomates et personnalités ont pris part à la cérémonie d’ouverture.



L’objectif de la journée est de créer un cadre d’échange et de brassage entre les élèves.

A travers cette première édition, il est question de faire participer les élèves aux activités qui leur permettront d’avoir une large information sur les enjeux de l’extrémisme violent et de la radicalisation.



Dans son mot de bienvenue, le président du comité d’organisation, Mahamat Amine Moussa a déclaré que « cette journée est susceptible d’ouvrir des perspectives d’avenir. C’est une journée d’examen de conscience pour un havre de paix, car le problème de l’extrémisme et de la violence en milieu scolaire nous implique tous ».



La représentante des lycéens, Achta Abakar Hachim, a estimé que « beaucoup de solutions sont envisageables pour lutter contre l’extrémisme en milieu scolaire, à savoir la mise en place des comités d’élèves dans les lycées afin de prévenir et de gérer les conflits, et la création d’une plateforme inter-établissement de brassage, de gestion et de résolution des conflits. »



Elle a également émis le souhait de favoriser et d’autonomiser les jeunes en les rendant acteurs de leur apprentissage, et a appelé à l’amélioration des aspects relationnels entre les élèves et les enseignants.