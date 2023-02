Tchad : les agents du ministère de l'Administration reconduisent la grève pour une semaine

Les employés du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance, représentés par les syndicats SAGEET et le Syndicat de professionnels de l'Administration, ainsi que le groupe de réflexion des Agents, poursuivent leur mouvement de grève. Ils ont décidé de prolonger leur arrêt de travail pour une durée supplémentaire d'une semaine.



Cette décision a été prise lors d'une assemblée générale organisée ce matin au sein du ministère. Les grévistes exigent une amélioration de leurs conditions de travail et une revalorisation de leurs salaires. Ils se plaignent notamment du manque de reconnaissance de leur travail et de la non-application des accords précédemment conclus avec le gouvernement.