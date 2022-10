Tchad : les architectes exposent leur vision de 2030 pour bâtir le pays

Les architectes et urbanistes tchadiens, réunis sous la houlette de plusieurs cabinets, entendent apporter leur contribution pour la consolidation de l’unité nationale et du développement du Tchad par leur génie créateur.



Le coordonnateur de l’exposition, Senoussi Ahmat Senoussi, a indiqué qu'après le dialogue, c’est la mise en œuvre des résolutions et des actions. Raison pour laquelle ils estiment créer cet espace d’échanges pour inciter les acteurs de développement de la ville et les autorités à prendre, dès à présent, les mesures adéquates afin de préparer le développement à venir des villes dans les 23 provinces et créer des opportunités d’habitats pour tous.



Selon lui, la projection d’un Tchad meilleur d’ici 2030 reste pour eux un rêve car, c’est ensemble avec l’appui des autorités qu’ils pourront contribuer positivement à la reconstruction du pays.



Senoussi Ahmat Senoussi d’ajouter que cette vision permettra au grand nombre des tchadiens de participer à la relance économique et au développement, et de faire bénéficier au plus grand nombre l’accès aux infrastructures sociaux économiques. Le nouveau Tchad sera plus attractif pour tous les africains en général et les tchadiens en particulier, dit-il.