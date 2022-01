REPORTAGE

Tchad : les artisans couturiers, des mains en or pour nous vêtir

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Janvier 2022

VIDÉO. Les artisans couturiers, des mains en or pour nos vêtir. Marié à deux femmes et père de six enfants, Moussa Mahamat Haggar prend en charge toute sa famille grâce à son activité de couture à Abéché, au Ouaddaï. Il raconte son vécu au micro d'Alwihda Info.