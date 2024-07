Tchad : les autorités intérimaires de la mairie se soucient de la sécurité alimentaire à Moundou

Le 3ème adjoint au président de l'autorité intérimaire de la commune de Moundou, Aldembaye Clément, a fait un point de presse ce 30 juillet à l'hôtel de ville.



C'est relatif à la mise d'une commission de contrôle et vérification de quelques produits alimentaires arrivés à péremption par certains les commerçants. Au cours de cette communication qui a vu la présence des membres de la commission, le maire a rappelé que c'est par arrêté n°188 que cette commission est mise sur pied le 23 juillet 2024.



« C'est une équipe conjointe composée de techniciens de la mairie de Moundou et ceux de la délégation provinciale du commerce et de l'industrie du Logone Occidental, pour un contrôle efficient des produits mis en cause », précisé Aldembaye Clément.



Le 3ème adjoint au président de l'autorité intérimaire, Aldembaye Clément, porte par ailleurs à la connaissance de toute la population que « la vente ambulante de tous les produits alimentaires, tels que les pattes et les sucreries, est formellement interdite dans la ville de Moundou, à compter de ce 31 juillet 2024 jusqu'à nouvel ordre ».



Aldembaye Clément demande aux commerçants de veiller scrupuleusement à la conservation de leurs produits, pour une bonne hygiène alimentaire. Il promet que ce combat sera maintenu jusqu'aux résultats escomptés.