Tchad : les autorités mettent en garde contre un dérapage des partis et de la société civile

Ce rappel du ministre intervient après l'annonce du président du parti Les Transformateurs, Dr. Succes Masra, de créer un "gouvernement parallèle" et son appel aux forces armées à "choisir leur camp". Il fait suite également à l'annonce de Wakit Tamma de maintenir sa marche prévue demain, malgré l'interdiction des autorités.



"Plus le dialogue approche, plus certains responsables des partis politiques et organisations de la société civile tiennent des propos appelant à la haine, à la résistance ou aux soulèvements populaires qui sont susceptibles de troubler l'ordre public et la sécurité", selon Mahamat Bechir Cherif.



Le ministre prévient que "ce comportement de dérapage ne saurait être toléré". Il appelle à la retenue et à l'apaisement dans les propos, tout en rappelant que les textes prévoient des sanctions.