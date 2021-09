Tchad : les autorités provinciales du Batha présentent une saisie d'armes de guerre

Le gouverneur de la province du Batha a présenté mardi à Ati, 29 armes de différents calibres saisies par les forces de sécurité.



Malgré la mise en place par le gouvernement de la commission des désarmement et l'interdiction de départ en Libye, les trafics se poursuivent.



Le gouverneur a exhorté ceux qui détiennent illégalement des armes de les restituer au poste de sécurité le plus proche. Aux autorités administratives, civiles, militaires et traditionnelles, il leur demande de s'impliquer davantage pour aider la province à se débarrasser des armes dissimulées dans les maisons et ferriques.