Tchad : les avocats des employés d'Esso dénoncent des licenciements tous azimuts

Les salariés ont su prouver leur exemplarité et abnégation dans le travail pendant de nombreuses années de relations contractuelles. Dès lors confrontés à des difficultés, ils ont mis sur pied un comité ad hoc de négociation afin d'agir en leur nom, en engageant des pourparlers avec l'employeur, ont expliqué les avocats Me. Mouné Koudanbé et Me. Rassemadjé Mouguena.



Plusieurs réclamations sont formulées par les employés notamment la réclamation intégrale du Plan épargne retraite (PER), le paiement par Esso-Tchad des crédits immobiliers, le paiement de la prime de bonne séparation ou bonne fin de trois mois de salaire par année de service minimum de 18 mois, le paiement du solde tout compte, le règlement du plan médical, la mise en place d'une convention sanitaire pour les retraités et le rappel de la différence des salaires pour les nationaux occupant les mêmes postes que les expatriés mais n'ayant pas bénéficié des mêmes avantages.



Une grève initialement déclenchée a été levée le 6 octobre 2021 pour une reprise effective du travail le 7 octobre 2021 à la première heure. Cependant, les avocats soulignent que du moment que le premier lock-out illicite a été dénoncé devant l'inspection du travail, un second lock-out plus illégal et scandaleux a été prononcé ce 19 octobre pour une mise en application le 20 octobre 2021 sur le site de la direction de N'Djamena.



Me. Mouné Koudanbé et Me. Rassemadjé Mouguena se disent outrés de constater des licenciements et des recrutements tous azimuts, alors même que la grève des employés a été levée 24 heures avant la survenance du lock-out.



"Esso-Tchad a formulé une demande de renonciation à la procédure d'arbitrage au motif que l'on ne pourrait leur imposer une clause compromissoire pour un arbitrage quelconque", selon le collectif. Il précise qu'au vu de la législation, Esso-Tchad est contrainte d'accepter le choix du conseil d'arbitrage comme organe de règlement du différend qui l'oppose à ses employés.