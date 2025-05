Tchad : les ayants droit du personnel sanitaire mort pendant le Covid-19 réclament indemnisation

En 2020, lorsqu'est survenue la pandémie du Covid-19, le gouvernement a prévu, via un décret, l'indemnisation des agents sanitaires contaminés et décédés. Ainsi, les ayants droit de ces derniers, las d'attendre une indemnisation, ont adressé une correspondance aux ministres de la santé et celui des finances pour entrer dans leurs droits. Sans succès. Les fonds destinés au dédommagement sont certes disponibles mais "auraient été affectés ailleurs". Mieux, ils "auraient servi à payer des ayants droit fictifs et surtout par copinage", confie Yingmon Djonsala. Les vrais bénéficiaires, quant à eux, sont "sans nouvelles, sans soutien", déplore le porte-parole. Cette situation est "moralement inacceptable et juridiquement injustifiable", conclut Yingmon Djonsala. Il recommande par conséquent la mise sur pied d'une commission "chargée d'assurer la transparence et la célérité dans le traitement des dossiers". Le payement dans de "meilleurs délais" des indemnités promises aux ayants droit serait le respect des engagements pris à l'égard. Ce serait aussi le respect de la mémoire des défunts.