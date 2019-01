Tchad : les bouchers formés aux règles d'hygiène

Une formation de dix jours sur les règles d'hygiène destinée aux bouchers se tient à Mounou, dans le Logone occidental, depuis la semaine dernière. Elle a été initié par la Fédération des bouchers de la province avec l'appui du Fonds national d'appui à la formation professionnelle (FONAP). Les travaux ont été ouverts par le préfet par intérim du département Lac Wey, Djasna Diondé.



L'atelier de formation vise à amener les bouchers à changer de comportement dans les pratiques d'hygiènes en vue de mettre sur le marché de la viande saine pour les consommateurs.



Les règles d'hygiène visent notamment l'hygiène corporelle et vestimentaire, l'entretien du matériel et des locaux de travail, la conservation et le stockage, la livraison des produits, l'évacuation des déchets, le nettoyage, la désinfection, la traçabilité, les mesures à prendre en cas de présence de nuisibles et l'adaptation aux températures, afin de satisfaire le client.



Le président de la Fédération des bouchers du Logone occidental, Alhadj Ramadan Kachalla, a exprimé sa gratitude à l'antenne de Moundou du FONAP pour le financement de la formation.



Le chef d'antenne du FONAP, Adoum Abakar Moustapha, a souligné que le financement de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la valorisation des ressources humaines et de réduction de la pauvreté.



Le préfet par intérim du département Lac Wey a salué l'initiative réfléchie de la Fédération des bouchers. Il a exhorté les participants à être attentifs et respectueux à l'égard des formateurs pour une bonne acquisition des techniques afin de mieux exercer le métier de boucher.