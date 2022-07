Tchad : les cadres politiques du CNS vulgarisent la paix à Bokoro

La délégation du Conseil national du salut (CNS), composée des cadres politiques, conduite par l'ex-députée Fatimé Nouracham Ramadan, a rencontré plusieurs organisations féminines du département de Dababa ce 21 juillet 2022, dans les locaux du centre social de la ville de Bokoro. Elle s'est entretenue avec le préfet du département et le maire de la ville ce matin sur la situation qui sévit dans le département. L'objectif est de sensibiliser les femmes sur la paix et la cohabitation pacifique puis, faire le suivi et évaluation de la maison de la femme puis d'un nouveau centre social en construction.



Le maire de la ville de Bokoro, Aoudjali Youssouf Bachar, a indiqué que Bokoro est une ville cosmopolite. Elle est la deuxième à avoir une maison de la femme sur le plan national. Selon lui, la paix est l'élément clé dans le cadre du développement. Il a appelé la population locale à cultiver et véhiculer le message de la paix puis à cohabiter pacifiquement.



L'ex députée Fatimé Nouracham Ramadan a pour sa part relevé que la cérémonie vise à propager le message de la paix et de la cohabitation pacifique puis suivre le projet de construction de la maison de la femme et d'un nouveau centre social.