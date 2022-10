Tchad : les candidatures ouvertes pour la nouvelle composition du CNT

Le Présidium du Dialogue national inclusif et souverain a informé toutes les composantes ayant pris part aux assises que les procès-verbaux de désignation des potentiels représentants au CNT conformément aux quotas adoptés, sont reçus accompagnés des CV des candidats à la salle 246 du Palais du 15, du samedi 8 au mardi 11 Octobre 2022, dernier délai.



Les conclusions du dialogue national prévoient d'augmenter le nombre des membres du Conseil national de la transition en prenant en compte les politico-militaires et les corporations omises, passant de 94 à 104 membres. Soit un rajout de 10 membres.



La nouvelle clé de répartition est prévue comme suit : partis politiques confondus 19 ; personnes ressources 6 ; forces de défense et de sécurité 4 ; société civile 3 ; autorités traditionnelles 3 ; organisations des jeunes 5 ; organisations des femmes 5 ; syndicats 2 ; personnes vivant avec un handicap 2 ; ordres professionnels 2 ; artisans 2 ; diaspora 2 ; médias 2 ; artistes 2 ; ex-politico-militaires 45.