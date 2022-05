Tchad : les chefs coutumiers du Tibesti demandent la fermeture des sites d’orpaillage

Les autorités traditionnelles et coutumières ainsi que les cadres de la province du Tibesti demandent la fermeture sans délai des sites d’orpaillage qui sont devenus des nids de malfrats. Ils condamnent les actes ignobles survenus à Kouri Bougoudi et sollicitent l'implication sérieuse du gouvernement pour une sécurisation sincère et responsable de cette zone.



"Les images publiées sur les réseaux sociaux ont montré le degré élevé de barbarie perpétrée par des vandales venus sans tout d'ailleurs", selon une déclaration commune des chefs traditionnels, de la société civile et de la jeunesse du Tibesti.