Tchad : "les choses ont changé", assure le ministre de la Sécurité publique

"Est-ce que vous avez vu un seul jour un DG de l'ANS(E) être à l'Assemblée ? Je l'ai fait venir, c'est pour qu'il témoigne avec moi, c'est pour vous dire que les choses ont changé, que nous allons prendre toutes les mesures nécessaires possibles pour qu'on aille vers un État de droit et pour que les services dont nous avons la charge puissent être plus professionnels", a déclaré le ministre.



"Il y a des gens qui sont partis très loin pour comparer l'ANS(E) à la DDS. Je suis désolé, ce n'est pas les mêmes méthodes, ce n'est pas les mêmes services", a ajouté le général Idriss Dokony Adiker.



"Ayons un peu de respect pour nos services", a exhorté le ministre. Il a assuré qu'un travail est en cours pour reverser certains agents irréguliers des services de renseignement dans le corps de la police nationale. Ce qui permettra notamment de mieux les encadrer et de les sanctionner en cas de dérives.