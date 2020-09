Tchad : les commerçants de la capitale sensibilisés sur l'entretien des circuits électriques

Le président de l'association, Djidda Djimy Amine, explique qu'au marché central, dans les différentes boutiques, il y a une différence totale avec d'autres marchés. "C'est une bonne chose pour la population et les commerçants. Comme vous le savez, au cours des années passées, il y a eu des incendies et des commerçants ont perdu des millions pour rien", indique Djidda Djimy Amine.



Selon lui, les commerçants semblent désormais avoir compris l'importance d'un bon branchement électrique.



Le représentant des commerçants, Mahamat Ali Moussa, se félicite de cette démarche de l'association. Il se dit conscient des évènements passés et précise que des réunions, des enquêtes et contrôles sont désormais initiés chaque semaine.



Djidda Djimy Amine appelle l'ensemble des responsables des marchés de la capitale à prendre exemple sur le marché central.