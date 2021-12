Tchad : les conditions d'avancement des militaires précisées par décret

Ceux des militaires des forces de défense et de sécurité qui n'ont pas bénéficié des avancements correspondants bénéficient d'un rappel sur proposition de la Commission nationale ou sur requête indivieulle, adressée au chef d'état-major général des armées parvoie hiérarchique, transmise dans un délai de trois mois.



L'avancement des militaires des forces de défense et de sécurité est effectué sur dossier comprenant les pièces suivants :

- acte d'engagement ;

- acte de dernier avancement ;

- copie du diplôme ou décret de nomination à un poste de commandement ;

- bulletin de proposition d'avancement ;

- état des récompenses et des punitions ;

- bulletin de notes d'appréciation ;

- certificat médical, établi par le médecin militaire.



Les avancement s'opèrent dans ces conditions :

- l'avancement d'échelon s'effectue tous les deux ans jusqu'au dernier échelon. Le militaire est alors admis à être inscrit au tableau des avancements en grade ;

- l'avancement en grade s'effectue selon les règles arrêtées pour chaque catégorie suivant les inscriptions aux tableaux d'avancement.



Les critères de sélection pour les différents grades varient et prennent notamment en compte l'âge et la durée de service.