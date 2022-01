Tchad : les conflits liés aux ressources naturelles au centre d'un diagnostic à Abéché

Le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Acheikh Ibni Oumar, a clôturé l'atelier de sensibilisation au processus de réconciliation et du dialogue sur les conflits liés aux ressources naturelles, le 9 janvier à l'hôtel 3 étoiles de la ville d'Abéché.



L'atelier avait pour but de diagnostiquer les causes profondes des conflits liés aux ressources naturelles afin d'arriver à des solutions durables. Lors de cette assises, les autorités des quatre départements de la province de OuaddaÏ ont formulé des recommandations aux autorités centrales.



Dans son allocution, le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Acheikh Ibni Oumar, s'est félicité de la réussite des assises. Il a rassuré les participants que les recommandations seront transmises à qui de droit. Il a exprimé sa gratitude aux autorités locales pour la qualité de l'accueil observé.