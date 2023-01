Tchad : les crépuscules d'un berger gourane, un roman de Mehedi Adoum Hagry

Le narrateur, un jeune berger prénommé Oki, raconte son enfance heureuse et évoque les us et coutumes des Toubous, baignant dans les traditions apprises de sa grand-mère qui demeure une mémoire vivante, perpétuant les contes et la sagesse de cette tribu séculaire. Les Crépuscules d'un berger gourane est également un récit d'amour, un amour tendre et profond liant le narrateur à Dahabi, une ravissante jeune fille dont l'apparition donne une dimension épistolaire saisissante au texte.



Le jeune romancier dénonce, à travers son premier roman, le manque d'infrastructures sanitaires dans le grand Nord, l'absence d'enseignants, tout en essayant de déconstruire les images stéréotypées que beaucoup de personnes ont de cette partie du pays. Il aborde également un sujet important comme la maltraitance infligée par les adultes (maîtres des écoles coraniques) aux enfants talibés. Il aborde également des thèmes tels que la filiation, la maternité, l'esprit d'ouverture et de tolérance.



Les Crépuscules d'un berger gourane est un roman qui s'ouvre à d'autres genres littéraires tels que le conte, la poésie et l'épistolaire. Son style est poétique, offrant une fluidité dans la narration des récits. Il est émouvant et sensationnel, permettant aux lecteurs d'explorer la beauté du B.E.T. et proposant un dénouement rocambolesque. Il est un roman réaliste qui décortique la société avec beaucoup de sagesse et de retenue.



Les Crépuscules d'un berger gourane, roman, éditions Guiguess.