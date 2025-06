Tchad : les défenseurs de Dr Masra réclament un procès équitable

Le collectif des avocats de Dr Succès Masra a tenu ce jeudi une conférence de presse au cours de laquelle, il a exprimé de vives préoccupations quant au traitement judiciaire réservé à leur client, ancien Premier ministre et actuel président du parti Les Transformateurs.



Selon les conseils de Dr Masra, les procédures engagées à son encontre souffrent de graves violations des droits fondamentaux et des principes du procès équitable.



Le collectif dénonce notamment une instrumentalisation de la justice à des fins politiques, relevant un climat de persécution visant à réduire au silence une figure majeure de l’opposition tchadienne. Les avocats ont insisté sur le fait que leur client n’a jamais été notifié officiellement des chefs d’accusation le visant, une irrégularité qui rend selon eux toute poursuite sans fondement légal.



De plus, ils s’étonnent de l’absence de transparence dans la conduite de l’enquête, et s’interrogent sur l’indépendance des institutions judiciaires dans ce dossier à forte portée politique. Dans leur déclaration, les défenseurs de Dr Masra ont appelé la communauté nationale et internationale à se mobiliser pour garantir le respect des droits de la défense et l’indépendance de la justice au Tchad.



Ils demandent en particulier l’arrêt immédiat des poursuites tant que les conditions d’un procès juste et impartial ne sont pas réunies. Enfin, le collectif des avocats rappelle que Dr Masra reste attaché aux valeurs de paix, de dialogue et de démocratie, et qu’il continuera de se battre dans le strict respect des lois nationales et des engagements internationaux du Tchad.