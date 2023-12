Tchad : les défis de la gestion des points d’eau au centre des discussions à Bebedjia

L'objectif de cette réunion était de résoudre les problèmes entravant son bon fonctionnement. Il s'agissait de la deuxième Assemblée au cours de laquelle les membres des comités de Gestion des points d'Eau ont pu discuter des obstacles à une gestion efficace de ces points d'eau et proposer des solutions pour garantir un meilleur accès à l'eau potable pour l'ensemble de la population. Parmi les préoccupations abordées, figuraient la mauvaise gestion du comité directeur et le non-respect des engagements de certains comités de gestion des points d'eau, notamment en ce qui concerne les cotisations mensuelles.



Sous la supervision du secrétaire général du département, Sougui Daoussa Dicko, représentant le préfet de la Nya, et en présence d'autorités administratives, communales et traditionnelles, le directeur exécutif d'IDO-Tchad, Ngaradoum Djimasbeye, s'est dit déçu du fonctionnement de l'Association des comités de Gestion des points d'Eau. Selon lui, cette deuxième assemblée générale extraordinaire avait pour objectif de résoudre des problèmes critiques. Depuis sa création, 49 comités de gestion des points d'eau ont été formés, et quatre nouveaux ont adhéré, portant leur nombre total à 53 comités. Cependant, seuls 16 sont à jour dans leurs cotisations.



Le directeur exécutif a souligné que les problèmes de mauvais fonctionnement de l'ACGPE-MEKASNAN de Bébédjia sont multiples, notamment les comités qui ne sont pas autonomes au sein de l'association, les problèmes au sein du comité directeur tels que la mauvaise communication, les comportements inadéquats, et les réparations fictives du côté technique ayant entraîné la démission de l'artisan réparateur, ainsi que le manque de motivation de certains membres du comité directeur.



Après avoir présenté les points forts et les domaines à améliorer, un débat général a été ouvert, au cours duquel de nouveaux engagements ont été pris devant les autorités. En guise de solution, le bureau a été réajusté, avec l'ajout des postes de trésorier et de chargé de sensibilisation, portant leur nombre total à 8, sous la direction de Djedouboum Célestin.