Tchad : les délégués, chefs de quartiers et de carrés d'Abéché se renforcent

Abéché, Tchad - Un atelier de renforcement des capacités des délégués, leurs assistants et chefs de quartiers et de carrés de la commune d'Abéché a pris fin jeudi matin dans la salle de réunion de la mairie.



La cérémonie de clôture de la formation s'est déroulée en présence du maire de la ville Mahamat Saleh Ahmat Adam et des conseillers municipaux.



Les participants ont suivi pendant deux jours, du 31 juillet au 1er août 2019, des modules relatifs aux missions dévolues à chacun. Ils ont adressé par la voix du conseiller Izadine Bourma leurs remerciements au maire pour avoir organisé cet atelier.