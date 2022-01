Tchad : les délégués et directeurs des hôpitaux instruits pour l'élaboration des rapports annuels

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Abdoulaye Sabre Fadoul, a dans une note d'information diffusée le 10 janvier 2022 rappelé et instruit les délégués et directeurs des hôpitaux : de rédiger une note de synthèse globale, dérivant l'état de fonctionnement de leurs hôpitaux respectifs en termes de progrès réalisés, de taux de fréquentation, de présence effective des agents à leurs postes et d'incidents médicaux ; d'élaborer un rapport d'exécution du budget 2021; faire la situation des recettes propres provenant des actes et des médicaments en 2021, comparée à celle de 2020 ; effectuer une évaluation des besoins en médicaments, formations, équipements, ressources humaines ; et d'apprêter l'avant-projet de budget 2022.



Une séance de travail sera programmée dans les jours à venir pour que les directeurs des hôpitaux provinciaux rendent compte de leur gestion de 2021 et justifient leur avant-projet de budget 2022.