Tchad : les députés de la 3ème législature réclament leur dû

L'amicale des députés de la 3ème législature a tenu son assemblée générale extraordinaire ce 28 décembre 2022, au centre culturel Al-Mouna de N'Djamena.



Suite au décès du Maréchal, et ayant entraîné la dissolution de l'Assemblée nationale le 21 avril 2021, la mission parlementaire des ex-députés a été actée par un décret.



À l'issue de l'assemblée, les députés de la 3ème législature ont souligné qu'afin d'assurer une garantie après leur mandat, ils ont eux-mêmes, par une résolution, créé une Caisse autonome de retraite, pendant quelques temps pour se prendre en charge après la fin de leur mandat.



Selon les députés, à leur grande surprise, le bureau de l'Assemblée nationale, sans aucune concertation, a unilatéralement décidé de leur verser leurs seules cotisations. Tout en gardant 1 042 000 000 FCFA, disent-ils.



Les députés ajoutent qu'ils ont tenté à plusieurs reprises, pour savoir davantage, et adressé des correspondances au président de Transition, et celui du Conseil national de transition, Haroun Kabadi, mais les tentatives se sont avérées vaines. Excepté le président Mahamat Idriss Deby qui avait répondu favorablement.



Cherchant toujours des voies et moyens, pour résoudre le problème, ils ont saisi la justice et le dossier est en instance, rapportent-ils. Compte tenu du refus d'exécution des instructions du président de Transition et la confiscation de leur dû, les députés de la 3ème législature ont formulé deux résolutions à l'issue de leur Assemblée.



Il s'agit de poursuivre avec les avocats, la procédure judiciaire et de constituer une délégation de 15 de leurs camarades, pour rencontrer le président de Transition, pour d'amples informations à leur sujet.