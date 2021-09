Tchad : les députés sortants de l'Assemblée nationale livrent leurs impressions

La troisième législature, issue des élections du 13 février 2011, a déménagé du Palais du 15 janvier au Palais de la démocratie en 2014.



"Les actions menées au cours de cette législature ont été guidées par l'esprit d'un travail bien fait dans le consensus, et la recherche de l'intérêt général", selon Dr. Haroun Kabadi.



Sur le plan législatif au cours, 21 sessions ordinaires et 14 sessions extraordinaires ont été convoquées. 322 projets de lois ont été soumis tandis que quatre lois adoptées n'ont pas été à ce jour promulguées.



Au niveau organisationnel, la 3ème législature a renforcé les structures de l'Assemblée nationale par la création de deux directions générales, la réorganisation des directions techniques et plusieurs dizaines de services techniques.



La 3ème législature a aussi procédé au renforcement des commissions permanentes de l'Assemblée nationale par la création d'une commission de délégation aux lois et d'une commission spéciale chargée du suivi de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD).



Dans le domaine de la diplomatie interparlementaire, l'Assemblée nationale a participé au cours de cette décennie, aux travaux des plusieurs assemblées parlementaires.



Dans le domaine social, la 3ème législature a mis en place une mutuelle d'entraide santé dont l'objectif principal est de mener dans l'intérêt des députés et de personnel une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide sociale.



Une convention a été signé avec la Star Nationale pour la prise en charge des évacuations sanitaires et des remboursements des frais médicaux, ainsi qu'avec l'hôpital moderne La Renaissance depuis mai 2014.



En matière de politique sociale, la 3ème législature a entrepris des négociations avec la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) pour le paiement échelonné des arriérés des cotisations accumulés depuis la première législature.



En ce qui concerne la salle de plénière, la salle de réunion du bureau, la salle de la conférence des présidents ont été entièrement rénovées et équipées.



L'Assemblée nationale dispose désormais d'un site internet pour assurer la visibilité extérieure de ses activités parlementaires.



Au niveau des innovations, un "Livre d'or" et un trombinoscope ont été élaborés.