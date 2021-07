Tchad : les deux candidates du Ouaddaï à Miss Intellect présentent leurs trophées au gouverneur

La province du Ouaddaï a été honorée par deux candidates parmi les trois qui ont pris part aux jeux concours Miss intellect Tchad organisé par l'ONG Force et Technidev à Ndjamena, le 11 juillet dernier.



Les candidates de la province, accompagnées de leur point focal, Abba Issa Fressou et du représentant du délégué à la Jeunesse et aux Sports, Joseph Bamba Mougoumba, sont allées présenter leurs civilités au premier magistrat de la province, le général Ahmad Dari Basine. Quatre candidates ont été retenues pour représenter le Tchad à la finale sous régionale prévue le 21 octobre prochain à Niamey au Niger. Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ahmad Dari Basine s'est réjoui de la victoire remportée parmi tant d'autres candidates. « Vous avez honoré la ville et la province du Ouaddaï », a déclaré le gouverneur.



L'étudiante de l'université Adam Barka d'Abéché, Ndil Ndoky, est élue Miss Intellect, catégorie Innovations et la lycéenne Seïdé Siboro Nardamo, du lycée féminin Ibnou Kinana, est élue Miss Intellect, catégorie Mathématiques. La province du Ouaddaï compte donc deux candidates parmi les quatre qui vont représenter le Tchad au Niger.



Le gouverneur Ahmad Dari Basine a demandé aux candidates de sensibiliser davantage leurs parents d'envoyer les filles à l'école, ainsi que leurs sœurs, de fréquenter, puis d'aller très loin dans les études. Il a réaffirmé sa disposition à accompagner les deux candidates qui ont honoré la province, le moment venu, et les a exhortées à redoubler d'efforts afin de gagner d'autres trophées.