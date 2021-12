Tchad : les écoles privées de santé déterminées à sécuriser la formation des jeunes

L'assise vise à mettre sur pied un bureau exécutif capable d'atteindre les objectifs fixés par la CNEPST dans l'intérêt de toutes les écoles privées membres.



L'accès de la jeunesse à la formation initiale et à moindre cout reste un défi à relever pour la CNEPST.



Le secrétaire général de la province du Guera, Djerambeté Dingamyo, a loué l'importance de cette assise qui vise la bonne cause et la santé du peuple.



Le coordonnateur national de la CNEPST, Nediguim Issaka Abdel, estime que leur initiative permet au ministère de la Santé publique de compter sur un partenaire de taille pour sécuriser la formation des jeunes et lutter contre le phénomène de création anarchique des écoles privées de santé.



L'assise prendra fin ce 18 décembre 2021.