Tchad : "les efforts fournis sont loin de donner les résultats escomptés", déplore le PCMT

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a tenu ce 16 mai la réunion mensuelle sur la sécurité, 48 heures après des manifestations contre la présence militaire française à N'Djamena.



Mahamat Idriss Deby a affirmé que le Conseil militaire de transition s’est inscrit dans une dynamique de soutien en faveur de l’appareil judiciaire, de promotion de la réconciliation nationale et de valorisation des libertés individuelles, en prônant constamment une politique de main tendue, de réconciliation, d’ouverture et de tolérance qui a conduit à :

- L’autorisation de création et de fonctionnement de nouveaux partis politiques ;

- La levée des interdictions des manifestations et des marches pacifiques ;

- L’ouverture de l’accès aux médias publics aux acteurs politiques de toutes les sensibilités ;

- L’accord de l’amnistie générale à tous les condamnés politiques et d’opinion ;

- La restitution aux ayants droit de tous les biens privés confisqués pour des raisons politiques,

- La signature d’un pacte social avec les leaders syndicaux.



Le PCMT a toutefois souligné que les efforts fournis, qui ont permis la levée des restrictions imposées sur les marches et les manifestations pour promouvoir les droits fondamentaux et les libertés publiques et consolider l’État de droit, sont loin de donner les résultats escomptés.



"En dépit des efforts déployés, les fruits n’ont pas tenu la promesse de fleurs comme en témoigne, malheureusement, l’actualité éloquente de ces derniers jours, sur la manipulation de la fibre ethnique, l’encouragement du repli identitaire, l’accroissement de la haine communautaire et la récurrence des conflits intercommunautaires qui s’éteignent ici pour s’allumer là-bas", a-t-il dit.



Mahamat Idriss Deby appelle à ce que "cesse les allégations mensongères et sans aucun fondement qui circulent sur le redéploiement des forces françaises à l’intérieur du pays ou l’envoi des forces tchadiennes au Yémen".