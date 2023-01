Tchad : les éléphants envahissent la sous-préfecture de Dogou, la population lance un SOS

Les éléphants ont dévasté les cultures sur plus de 30 hectares dans les villages Palaki Keissou, Guelkou et Bigui. Les mils stockés sur les hangars et les semences conservées pour l'année prochaine ont également été dévorés par ces animaux.



La population de cette zone ne vit que de ces produits maraîchers. Le chef de village de Palaki Keisso, Tewsou Oumar, a déclaré qu'il y a plus de 600 personnes dans son village, dont la plupart sont des femmes et des enfants. Il lance un SOS aux personnes de bonne volonté et aux ONG pour venir en aide à sa population, sinon la famine va les attaquer.



Le sous-préfet de Dogou, Hawa Boukar, a également visité les lieux pour constater les dégâts causés par les éléphants. Elle en appelle au secours de sa population pour faire face à cette situation urgente.