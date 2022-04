Tchad : les élèves de Mao sensibilisés sur l'importance de l'école et le bon usage d’Internet

L’Association des jeunes engagés pour le développement du Kanem se soucie de l'importance de l'école et du bon usage d’Internet. Une conférence-débat a été animée en ce sens le 1er avril à la commune de Mao, en présence des enseignants, élèves, étudiants et parents d'élèves.​



Les deux thèmes sur le bon usage d'Internet et l'importance de l'école ont été présentés respectivement par Warou Abba Adji Alifa, secrétaire général de l'Institut national supérieur de pétrole de Mao et d'un responsable de la délégation sanitaire du Kanem, Abdelkerim Mbodou Taher.



L'intervenant Warou Abba Adji Alifa s'est penché sur l'importance et les méfaits d'Internet. À son tour, Abdelkerim Mbodou Taher a présenté le thème sur l'importance de l'école. Il a demandé aux parents de suivre leurs enfants et a prodigué des conseils aux élèves, notamment le respect des enseignants et le respect entre élèves.



Le président de l'association, Moussa Djidingar, a salué la mobilisation des participants.