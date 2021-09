Tchad : les enseignants-chercheurs de l'UNABA poursuivent leur grève

Le bureau du Syndicat national des enseignant chercheurs du supérieur, section de l'Université Adam Barka d'Abéché (UNABA), après concertation avec sa base, a annoncé vendredi que sa grève déclenchée le 7 juillet 2021 est toujours en cours car aucun des points de revendication n'a été satisfait, selon le secrétaire général adjoint Hasane Goudja Izaddine. Les enseignants-chercheurs attendent deux mois d'arriérés de primes et salaires.



La base juge que les points relatifs aux arriérés des primes de jury de 2019-2020 et au gel du paiement des primes de transport des contractuels de 2016 soient intégrés parmi ses revendications.



Le burau appelle ses militants à continuer à observer le mot d'ordre de grève sèche et illimitée déclenchée depuis le 7 juillet 2021.